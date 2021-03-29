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Тульские социальные предприниматели будут привлекать инвестиции

Тульские социальные предприниматели будут привлекать инвестиции

Проект «Навстречу импакт-инвестициям» поможет социальным предпринимателям бесплатно улучшить финмодель, масштабировать бизнес и найти инвесторов.

Импакт-инвестиции – это инновационный финансовый инструмент, помогающий социальным предпринимателям из Тулы обеспечить устойчивое развитие и масштабирование проектов, а инвесторам – вкладывать средства в бизнес с социальной миссией. Основная задача программы – найти и поддержать устойчивые импакт-проекты, развить управленческие компетенции их лидеров и привлечь долгосрочные финансовые инвестиции.

Для развития этого направления фонд «Навстречу переменам» и Impact Hub Moscow открывают набор участников акселерационной программы «Навстречу импакт-инвестициям». Соорганизаторами проекта стали Любовь Шерышева, финансист и автор идеи проекта, и Илья Зибарев, импакт-инвестор, банкир и меценат. Акселератор ориентирован на лидеров импакт-бизнеса, решающих значимые социальные и экологические проблемы. Отбор продлится до 8 апреля, а финальный список участников станет известен 28 апреля.

Проект «Навстречу импакт-инвестициям» рассчитан на шесть месяцев. Он предназначен для лидеров работающего импакт-бизнеса, который уже решает ту или иную социальную проблему и имеет бизнес-модель. Участников ждет образовательная программа, менторское сопровождение, работа над бизнес-планом и подготовка к сотрудничеству с инвестором. Финальным этапом программы станет презентация проектов инвесторам. Авторы импакт-проектов, прошедшие отбор, участвуют в проекте бесплатно. Ожидаемое число резидентов импакт-акселератора – 18–25 человек.

Заявку на участие можно подать до 8 апреля на сайте программы. Резидентами импакт-акселератора в этом году станут 18–25 человек.

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