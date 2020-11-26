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Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»

Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»

12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» вновь покажет спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. Начало в 17.00.

«Мама Шамана» — это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.
 
 
Мама Шамана — покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами…
В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.
 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 17:28 0
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