Путешествие по вымышленным мирам: туляков приглашают на спектакль «Мама Шамана»

12 декабря в Городском концертном зале театр-студия «Мюсли» вновь покажет спектакль «Мама Шамана» по мотивам сказок Яны Мори. Начало в 17.00.

«Мама Шамана» — это философские сказки о времени, яблоках и смысле жизни. Сказки для тёмных вечеров с травяным чаем, домашним хлебом, запахом корицы, полыни и земли.

Мама Шамана — покровительница диких домохозяек, которая живёт на краю земного шара, вяжет носки, месит тесто и иногда встречает на пороге очень странных гостей. В этот раз гостями будем мы с вами…

В спектакле присутствуют элементы интерактива, театра кукол и театра масок.

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