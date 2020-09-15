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26 сентября в Тульском кремле презентуют мультфильм «Сторожевой пес Верный»
Фото: пресс-служба регионального правительства.

26 сентября в Тульском кремле презентуют мультфильм «Сторожевой пес Верный»

Мультфильм создан под эгидой Минкультуры России и Российского военно-исторического общества специально к 500-летию Тульского кремля.

14 сентября журналистам презентовали короткометражный анимационный фильм «Сторожевой пес Верный».
 
Мультфильм создан под эгидой Минкультуры России и Российского военно-исторического общества специально к 500-летию Тульского кремля. О работе над картиной рассказали авторы сценария Юрий Савинов и Алексей Подосенов, главный художник Ашот Мефодин, режиссер-постановщик Дмитрий Чирков.
 
По сюжету мультфильма пес по кличке Верный – единственный, кто остается в живых после вероломного нападения крымских татар на один из укрепленных острогов Большой Засечной черты. Его задача – принести в Тулу весть о приближающейся беде и спасти честь казаков-порубежников. Верный с помощью новых друзей собирается выполнить свою опасную миссию.
 
«Наш авторский коллектив участвовал в серьёзном конкурсе Министерства культуры РФ и одержал победу. Исторические события, связанные с Тульским кремлем, – отличный материал для создания фильмов. Этот мультфильм расскажет нам о героизме наших предков и станет настоящим открытием для детей и взрослых», – отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.
 
Показ мультфильма вошёл в официальный перечень мероприятий по подготовке празднования 500-летия Тульского кремля. Средства на создание фильма были выделены из федерального бюджета. Премьера 24-минутного анимационного фильма состоится 26 сентября в Тульском кремле. 
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