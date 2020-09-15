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В Алексине мужчина зарезал знакомую

В Алексине мужчина зарезал знакомую

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Алексине 29-летний местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
 
По предварительным данным, 13 сентября подозреваемый, будучи пьяным, поссорился со знакомой и множество раз ударил ее ножом.
 
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. 
 
Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.                    
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:05 +4
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