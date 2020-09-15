В Алексине мужчина зарезал знакомую

Сейчас подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

В Алексине 29-летний местный житель подозревается в убийстве, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 13 сентября подозреваемый, будучи пьяным, поссорился со знакомой и множество раз ударил ее ножом.

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.