От гриппа привиты почти 8000 жителей Тульской области
В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.
За счет средств федерального бюджета проступила противогриппозная вакцина для детей «Совигрипп» в количестве 54 007 доз (39% от заявки) и для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» в количестве 220 620 доз (37% от заявки).
Дополнительно закуплена противогриппозная вакцина «Совигрипп» за счет средств областного бюджета в количестве 10 540 доз. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
По состоянию
Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, за неделю (с 31 августа