От гриппа привиты почти 8000 жителей Тульской области

За счет средств федерального бюджета проступила противогриппозная вакцина для детей «Совигрипп» в количестве 54 007 доз (39% от заявки) и для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» в количестве 220 620 доз (37% от заявки).

Дополнительно закуплена противогриппозная вакцина «Совигрипп» за счет средств областного бюджета в количестве 10 540 доз. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 7 сентября против гриппа привито 7726 человек, что составляет 0,5% от численности населения.