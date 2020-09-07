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От гриппа привиты почти 8000 жителей Тульской области
Фото pixabay.com.

От гриппа привиты почти 8000 жителей Тульской области

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа.

За счет средств федерального бюджета проступила противогриппозная вакцина для детей «Совигрипп» в количестве 54 007 доз (39% от заявки) и для взрослых «Совигрипп» и «Флю-М» в количестве 220 620 доз (37% от заявки).

Дополнительно закуплена противогриппозная вакцина «Совигрипп» за счет средств областного бюджета в количестве 10 540 доз. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

По состоянию на 7 сентября против гриппа привито 7726 человек, что составляет 0,5% от численности населения.

Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в области благополучная, за неделю (с 31 августа по 6 сентября 2020 г.) зарегистрировано 3048 случаев ОРВИ, что ниже порога на 34%. По данным лабораторного мониторинга отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии.

 

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