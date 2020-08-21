Туляков приглашают на «Киновечеринку»
5 сентября креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в Concert Hall в честь своего дня рождения.
Что будет:
- фуршет;
- бар с напитками;
- необычная welcome zone;
- образы любимых киногероев;
- красная дорожка;
- выступление лучших артистов;
- подарки;
- новые знакомства и полезные контакты;
- и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной