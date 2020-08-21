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Туляков приглашают на «Киновечеринку»

Туляков приглашают на «Киновечеринку»

5 сентября креативный проект Partytime24 приглашает гостей на киновечеринку в Concert Hall в честь своего дня рождения.

Что будет:
 
  • фуршет;
  • бар с напитками;
  • необычная welcome zone;
  • образы любимых киногероев;
  • красная дорожка;
  • выступление лучших артистов;
  • подарки;
  • новые знакомства и полезные контакты;
  • и самая горячая и интересная вечеринка этого лета.

Купить билет

 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
 
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
 
Сб.-вс.: выходной

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 18:00 0
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