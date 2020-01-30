Туляков приглашают на встречу с писательницей Полиной Дашковой
Встреча состоится в пятницу, 31 января, в магазине «Букварь».
Уже в эту пятницу в Тулу приедет писательница Полина Дашкова. В магазине «Букварь» она встретится с читателями и презентует свою новую книгу «Горлов тупик». На встрече вас ждет дружественная атмосфера, интересное общение, автограф-сессия, фото с автором. Готовьте вопросы и хорошее настроение!
31 января 2020 года, 18.00.
Тула, ул. Первомайская, 12, магазин «Букварь».
Вход свободный.
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