В Тульской области из-за нарушений противопожарной безопасности закрыли школу психоневрологического интерната

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Также на 90 суток закрыли баню, гараж и прачечную соцучреждения.

Суворовский районный суд Тульской области рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении Северо-Агеевского психоневрологического интерната.

За нарушения противопожарной безопасности на 90 суток приостановлена деятельность по эксплуатации зданий школы, бани, гаража и прачечной интерната, расположенного по адресу пос. Северо-Агеевский, ул. Школьная, д.6.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Тульской области, судебные приставы исполнили решение суда. Доступ в указанные здания запрещен для физических лиц, за исключением специалистов, уполномоченных устранить выявленные нарушения правил пожарной безопасности.