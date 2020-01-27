Детский театр «СНАРК» покажет в «Октаве» микромюзикл «Анна-Лиза и медведь»

Постановка основана на сказке известного шведского сценариста и прозаика Яльмара Бергмана. Ребята погрузятся в забавную и поучительную историю про девочку Анну-Лизу, которой удалось подружиться с большим и страшным медведем. А все потому, что она не знала, как он выглядит.

Детский театр для Тулы — явление нечастое, особенно — качественные современные постановки. Именно поэтому детский театр нового поколения «СНАРК» стал настоящим открытием для юных гостей «Октавы», и теперь ни один месяц не обходится без их прекрасных спектаклей.

В феврале для самых юных посетителей кластера «Октава»

и их родителей пройдет микромюзикл «Анна-Лиза и медведь». Микро — потому что постановка фактически кукольная, но в ней задействованы актеры труппы, которые и споют, и сыграют на музыкальных инструментах.

Девочка Анна-Лиза живет с мамой и папой. Мама ей строго-настрого запрещает выходить из дома одной, так как в лесу обитает страшный и злой медведь. Но голод заставляет Анну-Лизу выйти, и встреча с разными животными заводит ее далеко в лес. У каждого героя своя песенка, раскрывающая характер. Белочка, например, очень эффектная, сначала она поет мирную песню, но потом готова «всех разделать под орех». Девочка также встречает зайца, гусеницу и козу, которые оказываются не такими милыми, какими кажутся на первый взгляд. А медведь в итоге оказывается добрым и заботливым, он и накормил, и обогрел, и домой в итоге проводил.

Как и в настоящем мюзикле, в этом спектакле есть арии персонажей и танцы, но разыгрываются они с помощью ярких кукол на крошечной сцене. Музыку и стихи написали режиссер Юрий Алесин и композитор Ашот Ахвердян, создатели знаменитых музыкальных спектаклей «Слон-концерт» театра «СНАРК» и «У ковчега в восемь» театра «Будильник».

Уже знакомые со спектаклем зрители называют его смешным, музыкальным и живым. Микромюзикл не перегружен событиями и легко воспринимается даже самыми маленькими зрителями.

Постановка рассчитана на детей от 3-х лет. Всего пройдет два спектакля. Первый в 12.00, а второй в 15.00. Стоимость одного билета на ребенка и родителя — 500 рублей. Продолжительность спектакля 45 минут.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной



Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»



Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной



Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»



Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной



Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).



Пн.-сб.: 10.00−20.00,



Вс.: 10.00−19.00