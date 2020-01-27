Детский театр «СНАРК» покажет в «Октаве» микромюзикл «Анна-Лиза и медведь»
8 февраля Детский театр нового поколения «СНАРК» представит самым маленьким зрителям необычный формат — микромюзикл!
Постановка основана на сказке известного шведского сценариста и прозаика Яльмара Бергмана. Ребята погрузятся в забавную и поучительную историю про девочку Анну-Лизу, которой удалось подружиться с большим и страшным медведем. А все потому, что она не знала, как он выглядит.
Детский театр для Тулы — явление нечастое, особенно — качественные современные постановки. Именно поэтому детский театр нового поколения «СНАРК» стал настоящим открытием для юных гостей «Октавы», и теперь ни один месяц не обходится без их прекрасных спектаклей.
В феврале для самых юных посетителей кластера «Октава»
и их родителей пройдет микромюзикл «Анна-Лиза и медведь». Микро — потому что постановка фактически кукольная, но в ней задействованы актеры труппы, которые и споют, и сыграют на музыкальных инструментах.
Девочка Анна-Лиза живет с мамой и папой. Мама ей строго-настрого запрещает выходить из дома одной, так как в лесу обитает страшный и злой медведь. Но голод заставляет Анну-Лизу выйти, и встреча с разными животными заводит ее далеко в лес. У каждого героя своя песенка, раскрывающая характер. Белочка, например, очень эффектная, сначала она поет мирную песню, но потом готова «всех разделать под орех». Девочка также встречает зайца, гусеницу и козу, которые оказываются не такими милыми, какими кажутся на первый взгляд. А медведь в итоге оказывается добрым и заботливым, он и накормил, и обогрел, и домой в итоге проводил.
Как и в настоящем мюзикле, в этом спектакле есть арии персонажей и танцы, но разыгрываются они с помощью ярких кукол на крошечной сцене. Музыку и стихи написали режиссер Юрий Алесин и композитор Ашот Ахвердян, создатели знаменитых музыкальных спектаклей «Слон-концерт» театра «СНАРК» и «У ковчега в восемь» театра «Будильник».
Уже знакомые со спектаклем зрители называют его смешным, музыкальным и живым. Микромюзикл не перегружен событиями и легко воспринимается даже самыми маленькими зрителями.
Постановка рассчитана на детей от 3-х лет. Всего пройдет два спектакля. Первый в 12.00, а второй в 15.00. Стоимость одного билета на ребенка и родителя — 500 рублей. Продолжительность спектакля 45 минут.
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
Вс.: выходной
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
Вс.: выходной
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
Сб.-вс.: выходной
Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).
Пн.-сб.: 10.00−20.00,
Вс.: 10.00−19.00