В Туле проходит акция «Блокадный хлеб»
Она напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны.
Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причем подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.
125 граммов - именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады города. Это символ стойкости и мужества защитников Ленинграда, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени.