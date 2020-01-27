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В Туле проходит акция «Блокадный хлеб»

В Туле проходит акция «Блокадный хлеб»

Она напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны.

Сегодня, 27 января, в Туле возле Городского концертного зала под звуки метронома звучали записи стихов про блокаду Ленинграда в исполнении детей. В ходе мероприятия волонтеры раздавали тулякам листовки с историческими фактами, связанными с блокадой Ленинграда. Любой желающий мог получить кусочек бородинского хлеба весом в 125 граммов.
 
Акция памяти «Блокадный хлеб» напомнит о трагедии целого города, которая развернулась среди общего горя Великой Отечественной войны: пока мы помним о наших героях, пока сохраняем память о них, они живы в наших сердцах – это значит, что они воевали не зря.
 
Мероприятие проводится во всех муниципальных образованиях Тульской области. 
 
 
В образовательных организациях Тульской области пройдет урок памяти «Блокадный хлеб», на котором ребятам расскажут о блокаде Ленинграда, поделятся с ними важными историческими фактами.
 
Главная цель акции – сохранить память о трагедии, с которой столкнулись жители Ленинграда. 
 

Блокада Ленинграда продолжалась 872 дня – город был взят в окружение 8 сентября 1941 года, а полностью освободить его удалось 27 января 1944 года. До начала войны население города насчитывало более 3 000 000 человек, к концу блокады осталось лишь 557 700, по последним подсчетам в блокадном Ленинграде погибло около 1 500 000 человек. Причем подавляющие большинство жителей стали жертвами не бомбардировок и артобстрелов, а голода. 150 000 артиллерийских снарядов, выпущенных по городу, разрушили тысячи жилых домов, 610 школ и детских садов, 21 научное учреждение, 840 заводов.

125 граммов - именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады города. Это символ стойкости и мужества защитников Ленинграда, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. 

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В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 33
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 34
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 35
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 36
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 37
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 38
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 39
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 40
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 41
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 42
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 43
В Туле проходит акция «Блокадный хлеб», Фото: 44
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Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 15:44 +6
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