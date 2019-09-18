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В Туле ожидаются первые заморозки со снегом
Фото pixabay.com.

В Туле ожидаются первые заморозки со снегом

Минусовая температура ожидается уже в ночь на субботу.

Погода приготовила для туляков неприятный сюрприз — в ночь на пятницу в регионе ожидается мокрый снег, а к выходным в Тульскую область придут первые заморозки.

По-прежнему прохладно будет и днем. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет колебаться в районе +9°-+12°С.

Кстати, судя по прогнозам, также мокрый снег возможен в воскресенье и понедельник.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:42 +1
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