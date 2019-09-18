В Туле ожидаются первые заморозки со снегом

Фото pixabay.com.

Минусовая температура ожидается уже в ночь на субботу.

Погода приготовила для туляков неприятный сюрприз — в ночь на пятницу в регионе ожидается мокрый снег, а к выходным в Тульскую область придут первые заморозки.

По-прежнему прохладно будет и днем. В ближайшие несколько дней температура воздуха будет колебаться в районе +9°-+12°С.

Кстати, судя по прогнозам, также мокрый снег возможен в воскресенье и понедельник.