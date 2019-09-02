В Тульской области выступят резиденты Comedy Club и Крис Норман

Фото из социальный сетей артистов.

Первыми на сцену выйдут звезды телевизионных программ Comedy Club и Stand Up, чтобы представить свои самые острые шутки. Начало в 18.30. Перед гостями выступят:

Гар Дмитриев (трио «Кризис Жанра»),

Дмитрий Кожома (дуэт «Кожома и Пышненко»),

Сергей Кутергин («Сергеич»),

Гурам Амарян и Павел Дедищев.

Участник трио «Кризис Жанра» Гар Дмитриев:

Гар Дмитриев - Нам очень приятно посетить столь замечательную Тульскую область. Разумеется, мы приедем без своих самоваров, как положено. Но привезем с собой юмор, который никого не оставит равнодушным.



А в 21.00 вечер продолжит концерт гитариста классического состава группы Smokie Криса Нормана. Артист продолжает свою успешную карьеру и гастрольную деятельность. Это поистине уникальный исполнитель, чья звезда славы горит уже более 40 лет.

Оба концерта пройдут по цене входного билета. Аналогичное условие распространяется на все купленные ранее билеты.

Приобрести билеты на концерт можно в любой точке продаж Myslo-кассы.

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

• Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

• Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

Вы можете купить билеты на лучшие места без очереди и переплаты, кликнув на красную кнопку ниже.

В «Золотой город» можно смело приезжать на весь день, здесь вам будет чем заняться. По входному билету можно пройти на его территорию уже в 9.00.

Перед концертом можно прогуляться по живописным уголкам «Золотого города»: посетить сад с фонтанами, домик для чайных церемоний, буддийский храм «Счастье», который погружает гостей в невероятную атмосферу легкости и спокойствия. На территории парка работают конюшня, где можно покататься на лошадях, и рестораны, где можно попробовать множество вкусных блюд

Как добраться

Для удобства гостей организован бесплатный трансфер из Тулы и Новомосковска.

Тула

Фирменный автобус курсирует от остановки рядом с музеем «Тульские самовары». Рейсы из Тулы: 14.00, 16.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.00 и 23.30 (после окончания концертной программы).

Новомосковск

Фирменный автобус отъезжает от гостиницы «Россия». Рейсы из Новомосковска: 15.00, 18.00. Обратно из «Золотого города» в 16.30 и 23.30 (после окончания концертной программы).