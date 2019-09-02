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Семейный фестиваль, мастер-классы и тематический квест: в Туле отметили День знаний

Семейный фестиваль, мастер-классы и тематический квест: в Туле отметили День знаний

1 сентября для юных горожан была организована насыщенная праздничная программа.

В этом году по всей России учебные заведения открыли двери для школьников и студентов 2 сентября. Однако по традиции День знаний приходится на первый день осени, поэтому туляки смогли проникнуться атмосферой праздника еще в воскресенье. Главные мероприятия состоялись в городских парках: Центральном, Комсомольском и Пролетарском.

В Центральном парке им. Белоусова прошел семейный фестиваль «Мудрая сова». Для участников были организованы мастер-классы, семейные старты, дворовые игры и конкурсы, работали интерактивные площадки и ярмарка рукодельных изделий. Кроме того, гости смогли посетить театр и музыкальную гостиную. В Пролетарском и Комсомольском парках праздничная программа получила название «Снова в школу».

Не обошлось 1 сентября и без познавательных мероприятий. В рамках праздника «Учат в школе» в музее «Тульские древности» посетители познакомились с историей образования. А в музее «Ясная Поляна» учащихся ожидали мастер-классы, увлекательная экскурсия по усадьбе Льва Толстого и тематический квест.

Накануне губернатор Тульской области Алексей Дюмин поздравил граждан с праздником:

— Во всех школах, колледжах и вузах Тульской области начинается учебный год. Для ребят это время, когда они будут получать новые знания и навыки, а для педагогов — пора активной работы и повышенной ответственности. Эффективность образования зависит и от преподавателей, и от учащихся. Важно, чтобы каждый из вас был нацелен на успех и стремился стать лучше в своем деле.

Губернатор добавил, что правительство Тульской области прилагает значительные усилия для повышения качества образования.

И действительно, в период подготовки к новому учебному году в регионе прошла модернизация инфраструктуры и материально-технической базы всех школ.

С сентября в учреждениях Тульской области будут учиться более 137 000 школьников, среди них 15 000 детей — первоклассники.

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