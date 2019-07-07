Выставка золотного шитья в Богородицке: труд русских золотошвеек и кружевниц снова в моде!

В Богородицком дворце-музее открылась выставка «Под небом кружевным есть город золотой…».

Это совместный проект Богородицкого дворца-музея и Выставочного объединения «Мастера Мира», открытие которого состоялось в Богородицке.

Тульская земля стала второй российской территорией после Севастополя, где в рамках проекта «Золотая нить времен» открылась выставка, связанная с продвижением женского декоративного искусства.

Сегодня труд русских золотошвеек и кружевниц вновь приобретает большую популярность. Возрождаются традиции ручной вышивки, плетения, фриволите. Об этом говорят многочисленные коллекции самых известных российских и европейских Домов моды.

Неоспоримым достоинством любого дома являются сегодня предметы интерьера, выполненные с использованием ручной вышивки. Это скатерти, салфетки, декоративные подушки, ламбрекены, зеркала, ширмы.

Считаясь изначально искусством церковным, золотная вышивка плотно вошла в светское направление и стала практически неотъемлемой частью женского костюма. Сегодня модницы носят расшитые палантины, кардиганы, шали, платки, броши и клатчи.

Выставка в Богородицком дворце-музее продолжит свою работу до 31 октября 2019 года.

Часы работы: вт, ср, чт 10.00—18.00 ; пт-сб 10.00—20.00 ; вс 10.00−18.00.

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