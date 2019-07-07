В «Груманте» прошел Кубок Тульской области по конному спорту: фоторепортаж

Фото Сергея Боброва.

В программе соревнований — конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 60 см, 80 см, 100 см и в общем зачете 110−120 см. Победитель в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.

А пока организаторы подводят итоги, мы делимся с вами фоторепортажем.