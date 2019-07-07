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В «Груманте» прошел Кубок Тульской области по конному спорту: фоторепортаж
Фото Сергея Боброва.

В «Груманте» прошел Кубок Тульской области по конному спорту: фоторепортаж

Соревнования состоялись 7 июля в Щекинском районе.

В программе соревнований — конкур для опытных и начинающих наездников на маршрутах 60 см, 80 см, 100 см и в общем зачете 110−120 см. Победитель в каждом зачете награждается золотой медалью, дипломом первой степени. Призеры награждаются медалями, дипломами соответствующих степеней.

А пока организаторы подводят итоги, мы делимся с вами фоторепортажем.

Галерея
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 1
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 2
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 3
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 4
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 5
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 6
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 7
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 8
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 9
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 10
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 11
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 12
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 13
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 14
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 15
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 16
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 17
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 18
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 19
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 20
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 21
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 22
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 23
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 24
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 25
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 26
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 27
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 28
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 29
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 30
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 31
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 32
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 33
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 34
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 35
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 36
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 37
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 38
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 39
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 40
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 41
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 42
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 43
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 44
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 45
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 46
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 47
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 48
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 49
Кубок Тульской области по конкуру 2019, Фото: 50
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