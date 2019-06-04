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Алексей Дюмин: «Тула поддержит проведение кинофестиваля «Улыбнись, Россия!»

Алексей Дюмин: «Тула поддержит проведение кинофестиваля «Улыбнись, Россия!»

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин провел рабочую встречу с народной артисткой РФ Аллой Суриковой.

На встрече шла речь о подготовке к проведению в Туле кинофестиваля комедий «Улыбнись, Россия!», который в этом году отметит свой 20-летний юбилей, а на тульской земле пройдёт уже в восьмой раз.

Алла Сурикова поблагодарила Алексея Дюмина за личную поддержку художественного фильма «Солдатик» о самом юном герое Великой Отечественной войны Сереже Алешкове. Премьерные массовые бесплатные показы фильма прошли по всей Тульской области в дни празднования Дня Победы.

Президент кинофестиваля также сообщила, что подготовка к нему уже началась.

В этом году он пройдет со 2 по 8 ноября. Туляков ждут новые картины, творческие встречи с артистами, юмористами, поэтами.

Кроме того, в рамках подготовки к фестивалю в «Ночь кино» в конце августа состоятся показы фильмов на набережной и других площадках города. Запланированы также праздничные мероприятия на открытом воздухе.

«Регион поддержит проведение фестиваля. В этот раз он обещает быть особенно интересным благодаря юбилейной программе. Уверен, что для туляков и гостей города он станет ярким и запоминающимся событием», — сказал Алексей Дюмин.

Губернатор поручил региональному минфину совместно с министерством культуры проработать вопросы финансирования фестиваля.

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