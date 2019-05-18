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Тульская прокуратура добились запрета распространения видео с «зацеперами»

Тульская прокуратура добились запрета распространения видео с «зацеперами»

Суд поддержал мнение ведомства, что распространение данных сведений побуждает несовершеннолетних к противоправному поведению.

Тульская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите детей от информации в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ходе мониторинга установлено, что на четырех сайтах размещались видеоролики, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещенным способом, а именно на не предназначенных для проезда частях подвижного состава – видео, на которых запечатлены «зацеперы».

«Учитывая, что распространение данных сведений побуждает, в том числе несовершеннолетних, к противоправному поведению, прокурором в суд направлено заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – сообщает пресс-служба ведомства.

Решением суда требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области  для включения сетевых адресов Интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 19:11 +4
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