Тульская прокуратура добились запрета распространения видео с «зацеперами»

Тульская транспортная прокуратура провела проверку исполнения требований законодательства о защите детей от информации в сети Интернет, причиняющей вред их здоровью и развитию.

В ходе мониторинга установлено, что на четырех сайтах размещались видеоролики, пропагандирующие проезд на железнодорожном транспорте запрещенным способом, а именно на не предназначенных для проезда частях подвижного состава – видео, на которых запечатлены «зацеперы».

«Учитывая, что распространение данных сведений побуждает, в том числе несовершеннолетних, к противоправному поведению, прокурором в суд направлено заявление о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации», – сообщает пресс-служба ведомства.

Решением суда требования прокурора признаны законными и удовлетворены в полном объеме.

После вступления в законную силу решение суда будет направлено в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тульской области для включения сетевых адресов Интернет-страниц, содержащих запрещенную информацию, в Единый реестр информации, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.