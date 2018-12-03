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В декабре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут
Фото из архива Myslo.

В декабре тульский экскурсионный автобус изменит маршрут

Экскурсанты узнают о традициях празднования Рождества в дореволюционном городе оружейников и отчеканят собственные монеты.

7 декабря в Туле стартует проект «Новогодняя столица России». На время проведения праздничных мероприятий тульский экскурсионный автобус меняет маршрут.

Экскурсоводы познакомят туляков и гостей города с историей областной столицы и её праздничными традициями. Путешествие в новогоднюю Тулу начнется от стен Тульского кремля и пройдёт по ул. Советской, проспекту Ленина — главной улице города, где издавна находились разнообразные магазины и рестораны, любила гулять благородная публика, съезжались на балы в Дворянское собрание сливки тульского общества.

Затем автобус проследует на ремесленный двор «Добродей» в резиденцию легендарного Левши на различные мастер-классы от составления собственного чайного купажа до чеканки монет.

После маршрут будет пролегать вокруг одного из крупнейших парков Европы — Центрального парка культуры и отдыха имени П. П. Белоусова. Во время путешествия пройдет розыгрыш бесплатных билетов на выставку в Доме Крафта «9га: Тула в поисках центра». Финал экскурсии пройдет в тульском Заречье.

Отправление от музея «Тульские самовары» 8, 15, 22, 23, 29 и 30 декабря  в 13.00 и 16.00. Цена билета: 200 рублей.

Билеты продаются в кассе «Старой тульской аптеки» (пр. Ленина, 27), а также в автобусе перед посадкой при наличии свободных мест.

Телефон для справок: +7 (4872) 70-40-58.

Сюжет: Тула новогодняя столица–2019
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