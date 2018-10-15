В тульском кафе избили и ограбили мужчину

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой стал посетитель кафе в Центральном округе города. По предварительным данным, поздней ночью с субботы на воскресенье туляка избил злоумышленник и забрал мобильный телефон. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения в кафе полицейские установили личность преступника.

– В результате проделанной работы удалось установить причастность к грабежу рабочего одной из организаций, расположенной неподалеку. 51-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.