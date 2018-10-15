новости
новости
Регистрация
В тульском кафе избили и ограбили мужчину

В тульском кафе избили и ограбили мужчину

По данному факту возбуждено уголовное дело.

В Туле полицейские задержали подозреваемого в грабеже. Жертвой стал посетитель кафе в Центральном округе города. По предварительным данным, поздней ночью с субботы на воскресенье туляка избил злоумышленник и забрал мобильный телефон. Ущерб составил 50 тысяч рублей.

С помощью записей с камер видеонаблюдения в кафе полицейские установили личность преступника.

– В результате проделанной работы удалось установить причастность к грабежу рабочего одной из организаций, расположенной неподалеку. 51-летний ранее судимый мужчина признался в содеянном. У него обнаружено и изъято похищенное, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В полиции возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». В рамках расследования будут установлены все детали и обстоятельства происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:14 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
избили в кафеуголовное делополиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Хотите зарабатывать как web-разработчик? Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс!
Хотите зарабатывать как web-разработчик? Регистрируйтесь на бесплатный мастер-класс!
Герои Петербургского андеграунда – группа Shortparis – выступят на «Октаве»
Герои Петербургского андеграунда – группа Shortparis – выступят на «Октаве»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.