В Тульской области появятся туристические маршруты для гостей из Китая

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С 11 по 13 сентября в Москве проходит XXIV Международная туристская выставка «ОТДЫХ LEISURE 2018». В рамках выставки председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина приняла участие во Всероссийском совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма.



На совещании между комитетом Тульской области по развитию туризма и Объединением международной интеграции в туризме «Мир без границ» подписано соглашение о сотрудничестве по развитию российско-китайского туризма. Сегодня в Объединение входят 176 компаний, работающих на китайском направлении: туроператоры, гостиницы, музеи, торговые дома, аэропорты и авиакомпании, финансовые и страховые компании. Организация реализует собственные проекты в туристской сфере. Один из них — «China Friendly», который объединяет турбизнес для создания комфортной среды пребывания китайских туристов в России.



Как отметила Лариса Соломатина, Тульская область заинтересована в притоке туристов из Китайской Народной Республики. Соглашение даст возможность продвигать наш регион на китайском туристическом рынке, что позволит увеличить турпоток из КНР. Также документ предполагает создание новых туристических маршрутов специально для гостей из Китая.