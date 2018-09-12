новости
новости
Регистрация
В Тульской области появятся туристические маршруты для гостей из Китая
Фото manager.ba.

В Тульской области появятся туристические маршруты для гостей из Китая

Соответствующее соглашение подписали глава регионального комитета по развитию туризма и Объединение международной интеграции в туризме.

С 11 по 13 сентября в Москве проходит XXIV Международная туристская выставка «ОТДЫХ LEISURE 2018». В рамках выставки председатель комитета Тульской области по развитию туризма Лариса Соломатина приняла участие во Всероссийском совещании по вопросам развития внутреннего и въездного туризма.

На совещании между комитетом Тульской области по развитию туризма и Объединением международной интеграции в туризме «Мир без границ» подписано соглашение о сотрудничестве по развитию российско-китайского туризма. Сегодня в Объединение входят 176 компаний, работающих на китайском направлении: туроператоры, гостиницы, музеи, торговые дома, аэропорты и авиакомпании, финансовые и страховые компании. Организация реализует собственные проекты в туристской сфере. Один из них — «China Friendly», который объединяет турбизнес для создания комфортной среды пребывания китайских туристов в России.

Как отметила Лариса Соломатина, Тульская область заинтересована в притоке туристов из Китайской Народной Республики. Соглашение даст возможность продвигать наш регион на китайском туристическом рынке, что позволит увеличить турпоток из КНР. Также документ предполагает создание новых туристических маршрутов специально для гостей из Китая.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 12:09 0
Другие статьи по темам
Событие
Разработка новых маршрутовтурмаршрутсоглашениетуристы из Китая
Место
Москва

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Не китайские smart-квартиры: как выбрать правильную?
Не китайские smart-квартиры: как выбрать правильную?
Проект «ГЕРОИ. Время стать лучше». Второй сезон
Проект «ГЕРОИ. Время стать лучше». Второй сезон
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.