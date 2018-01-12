В Богородицком районе в сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 12 января серьезный пожар случился в Богородицком районе. В поселке Товарковский на улице Полевой около 7 часов загорелся деревянный дом.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.22. Через 18 минут огонь был потушен. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека. Личность погибшего устанавливается.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.