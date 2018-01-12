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В Богородицком районе в сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Богородицком районе в сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека

Личность погибшего устанавливается.

Утром 12 января серьезный пожар случился в Богородицком районе. В поселке Товарковский на улице Полевой около 7 часов загорелся деревянный дом.

Три пожарных расчета прибыли на место происшествия в 7.22. Через 18 минут огонь был потушен. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Тульской области.

В сгоревшем доме пожарные обнаружили труп человека. Личность погибшего устанавливается.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля по всей площади. Причина пожара устанавливается.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:13 +1
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