Фото Александра Чувилина.
Туляков приглашают посмотреть на «Этот удивительный хрупкий мир»
На фотовыставке будут представлены работы Александра Чувилина.
18 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Толстого откроется фотовыставка Александра Чувилина «Этот удивительный хрупкий мир».
В объектив Александра Чувилина попадают насекомые, животные и природа России.
Его фотографии и статьи можно найти в специализированных журналах, а также в Красной книге Московской области, книгах по насекомым Среднего и Южного Урала. Александр Чувилин — победитель фотоконкурса, устраиваемого Association for Tropical Lepidortera.
Начало мероприятия в 16.00.
В программе — встреча с автором.
Читальный зал Центральной городской библиотеки имени
Телефон для справок: 8 (4872)35−34−38.
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