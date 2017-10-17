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Туляков приглашают посмотреть на «Этот удивительный хрупкий мир»
Фото Александра Чувилина.

Туляков приглашают посмотреть на «Этот удивительный хрупкий мир»

На фотовыставке будут представлены работы Александра Чувилина.

18 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Толстого откроется фотовыставка Александра Чувилина «Этот удивительный хрупкий мир».

В объектив Александра Чувилина попадают насекомые, животные и природа России.

Его фотографии и статьи можно найти в специализированных журналах, а также в Красной книге Московской области, книгах по насекомым Среднего и Южного Урала. Александр Чувилин — победитель фотоконкурса, устраиваемого Association for Tropical Lepidortera.

Начало мероприятия в 16.00.

В программе — встреча с автором.

Читальный зал Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого: Тула, Болдина, 149/10.

Телефон для справок: 8 (4872)35−34−38.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 13:28 +6
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Тула

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