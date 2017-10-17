Туляков приглашают посмотреть на «Этот удивительный хрупкий мир»

Фото Александра Чувилина.

18 октября в читальном зале Центральной городской библиотеки имени Толстого откроется фотовыставка Александра Чувилина «Этот удивительный хрупкий мир».

В объектив Александра Чувилина попадают насекомые, животные и природа России.

Его фотографии и статьи можно найти в специализированных журналах, а также в Красной книге Московской области, книгах по насекомым Среднего и Южного Урала. Александр Чувилин — победитель фотоконкурса, устраиваемого Association for Tropical Lepidortera.

Начало мероприятия в 16.00.

В программе — встреча с автором.

Читальный зал Центральной городской библиотеки имени Л. Н. Толстого : Тула, Болдина, 149/10.

Телефон для справок: 8 (4872)35−34−38.