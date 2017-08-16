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В Богородицком дворце-музее посетителей научат делать парфюм

В Богородицком дворце-музее посетителей научат делать парфюм

Приглашаются все желающие!

26 августа в Богородицком дворце-музее состоится мастер-класс по изготовлению парфюма «Летучий „француз“».

В XVIII — XIX веках создание парфюмерии в домашних условиях было неотъемлемой частью светской жизни. В России настоящая дама владела этим ремеслом в совершенстве, передавая секреты по наследству.

В ходе мастер-класса, который пройдет в театрализованной форме, посетители узнают, для чего и как применялись ароматические саше, уксусы и одеколон, а также сами попробуют создать парфюм.

Каждый участник в конце мероприятия получит в подарок старинный рецепт духов.

На мероприятие проводится предварительная запись по тел. 8 (48761) 2−25−32. Возрастная категория 12+.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 +1
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