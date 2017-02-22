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В Туле осудят водителя грузовика, который протаранил маршрутку №55

В Туле осудят водителя грузовика, который протаранил маршрутку №55

По версии следствия, мужчина уснул за рулем.

Уголовное дело по обвинению 35-летнего жителя Тулы по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) передано в суд.

Происшествие случилось 5 октября 2016 года. Около 18.55 на пересечении улиц Демонстрации и Халтурина в Туле произошло ДТП с маршрутным микроавтобусом «Пежо».

Водитель маршрутки № 55 осуществлял на остановке посадку-высадку пассажиров, когда в него врезался автомобиль «Валдай». Тяжеленный водовоз буквально выдавил микроавтобус на встречку и остановился, только когда он уперся в дерево. У маршрутного такси оторвало дверь. На месте аварии работали 12 машин скорой помощи.

В ходе следствия установлено, что водитель грузовика, приближаясь к перекрестку с ул. Халтурина, превысил скорость движения.

Проявив невнимательность к дорожной обстановке из-за утомления водитель уснул за рулем автомобиля и потерял контроль над управлением транспортным средством.

Грузовик проехал перекресток на запрещающий красный сигнал светофора, изменил направление движения влево, выехал на встречку и врезался в микроавтобус. В результате ДТП четырем пассажирам маршрутки были причинены телесные повреждения, являющиеся тяжким вредом здоровью. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 12:24 +1
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