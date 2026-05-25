Аферисты связались с женщиной через один из мессенджеров, сообщает пресс-служба регионального УМВД. Во время общения они убеждали пенсионерку, что неизвестные якобы пытаются украсть деньги с её банковских счетов.

Чтобы «спасти» накопления, женщине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счёт. Под психологическим давлением тулячка выполнила указания мошенников и отправила им 700 тысяч рублей.

Лишь спустя некоторое время пенсионерка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, подозреваемых ищут.