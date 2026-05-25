В Туле 25 мая прошел форум предпринимателей, где подвели итоги работы и наградили лучших. На мероприятии выступил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, отметивший значительный вклад малого и среднего бизнеса в развитие региона.

«Порядка 750 миллионов рублей наши предприниматели в качестве микрозаймов получили на льготных условиях. С помощью наших инструментов поддержки привлекли порядка 2 миллиардов рублей кредитных ресурсов», — сообщил он.

По словам главы региона, каждый предприниматель — это смелый, решительный и ответственный человек, который в первую очередь рассчитывает на собственные силы. Меры господдержки лишь помогают продвигать бизнес-инициативы.

«Начиная предпринимательскую деятельность, каждый должен осознавать, что в первую очередь он всё-таки должен рассчитывать на собственные силы, на свои собственные возможности. Ну, а меры государственной поддержки, они, конечно, направлены на то, чтобы где-то содействовать продвижению вашей предпринимательской инициативы и вашего бизнеса», — подчеркнул Миляев.

По его словам, участие в конкурсах и форумах — это не только работа, но и возможность показать Тульскую область, свои продукты и установить новые деловые контакты.

«Это не только работа, это возможность показать Тульскую область лицом, показать себя, продукт, который вы делаете. Ну и конечно, установить новые контакты, какие-то горизонты своего общения, своей деятельности», — отметил глава региона.

Особое внимание было уделено молодым предпринимателям, которые становятся примером для подрастающего поколения.Дмитрий Миляев отдельно поблагодарил бизнес за вклад в развитие туризма.

«Все сувенирные лавки, рынок услуг, питание и так далее формируются сегодня именно за счёт вас. Вы, сами того не ведая, являетесь проводниками продвижения туристического образа Тулы и Тульской области», — заключил губернатор.