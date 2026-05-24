Глава региона поздравил победителей и поблагодарил всех ребят за праздники юмора и творчества.

Накануне в Арт-резиденции ДКЖ состоялся грандиозный финал тульской юниор-лиги КВН. Первые. Десять команд Тулы и области боролись за чемпионские медали и возможность поехать на XV Международный фестиваль детских команд КВН.Первые, а также участие в Кубке чемпионов. Игровых конкурсов было два: «Приветствие» и «Музыкальная сказка».

Лучшими актрисами сезона стали Марьяна Маслова (Кнедлики) и Алиса Гришина (Суворовские конфетки);

Звание лучших актеров сезона получили Андрей Семенов (Переходный возраст) и Роман Смирнов (Языковой барьер);

Лучшая шутка прозвучала от команды КВН «Прекрасное далеко»;

Чемпионами игры стали команды «Суворовские конфетки», «Эти» и «Вишенка на торте».

По поручению Губернатора Тульской области все финалисты региональной юниор-лиги приглашены на XV Международный фестиваль КВН. Первые

«Поздравляю победителей и благодарю всех ребят за праздники юмора и творчества, которые они дарят жителям региона! Организаторы мероприятия в рамках Всероссийского проекта «КВН.Первые» — ТТО «АМИК» и Движение Первых», - написал Дмитрий Миляев в своем канале в МАХ.

