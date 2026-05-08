В Туле 18- и 19-летние местные жители обвиняются в краже, совершенной группой лиц, в крупном размере.

Следствием установлено, что с 10 января по 4 февраля обвиняемые через электронную площадку крупного маркетплейса заказывали одежду и технику с разных аккаунтов. Полученные товары меняли на дешевые подделки и оформляли возврат. Ущерб от их действий составил 290 000 рублей.

В ходе расследования обвиняемые возместили ущерб и полностью признали вину. Уголовное дело в отношении молодых людей направлено в суд для рассмотрения по существу.