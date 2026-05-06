Фото из архива Myslo.

В Богородицке суд начал рассматривать необычное дело. Местный житель заявил, что в 1994 году в Чаунском районе Чукотки был обнаружен неопознанный труп. Сотрудники бюро ЗАГС внесли в акт о смерти его персональные данные, приняв покойного за самого заявителя.

Сам же истец уверяет, что в тот момент находился далеко от Чукотки — уже переехал в Тульскую область.

Из-за этой ошибки мужчина не может получить пенсию, а банки заблокировали карты. Истец объяснил, что с 1980 по 1993 год работал и жил в Магаданской области, а затем перебрался в Тулу.

Он представил показания шестерых свидетелей — родственников, друзей и коллег, которые подтвердили, что постоянно видели его живым.

Суд решил отложить рассмотрение дела до 15 мая, чтобы собрать дополнительные доказательства.