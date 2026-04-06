На матч «Арсенала» пришло почти 10 тысяч зрителей: троих болельщиков наказали за хулиганство

На стадионе дежурило более 290 сотрудников полиции, а также росгвардейцы.

На матч «Арсенала» пришло почти 10 тысяч зрителей: троих болельщиков наказали за хулиганство
Фото Артема Жильцова.

Накануне, 5 апреля, на Центральном стадионе Тулы состоялся матч 27-го тура Первой лиги между местным «Арсеналом» и воронежским «Факелом». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Посмотреть на игру любимой команды пришли 9750 зрителей, из которых 1794 приехали поддержать воронежский клуб.

Для обеспечения безопасности на стадионе дежурило более 290 сотрудников полиции, а также росгвардейцы и частные охранники.

В ходе матча полицейские составили три административных протокола по статье «Мелкое хулиганство». 

«Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено. Безопасность болельщиков по окончании матча и на маршрутах их убытия обеспечена в штатном режиме», — отметили в региональном УМВД.

Напомним, во время матча «Арсенала» умер болельщик. По предварительным данным, у немолодого мужчины остановилось сердце.

Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
футбольный матч Арсенал-Факел
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 6 апреля: до +8 градусов и дождь

сегодня

66

692

2

Дежурная часть
В Туле автомобиль «родил» покрышку

вчера

53

2701

0

Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев: «В Тульской области построим фиджитал-центр, ледовую арену и зал единоборств»

вчера

55

1447

-11

Жизнь Тулы и области
Погода 5 апреля: в Туле пасмурно и ветрено

вчера

265

4422

3

