На матч «Арсенала» пришло почти 10 тысяч зрителей: троих болельщиков наказали за хулиганство

На стадионе дежурило более 290 сотрудников полиции, а также росгвардейцы.

Накануне, 5 апреля, на Центральном стадионе Тулы состоялся матч 27-го тура Первой лиги между местным «Арсеналом» и воронежским «Факелом». Игра завершилась победой гостей со счётом 2:1.

Посмотреть на игру любимой команды пришли 9750 зрителей, из которых 1794 приехали поддержать воронежский клуб.

Для обеспечения безопасности на стадионе дежурило более 290 сотрудников полиции, а также росгвардейцы и частные охранники.

В ходе матча полицейские составили три административных протокола по статье «Мелкое хулиганство».

«Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий во время проведения футбольного матча не допущено. Безопасность болельщиков по окончании матча и на маршрутах их убытия обеспечена в штатном режиме», — отметили в региональном УМВД.

Напомним, во время матча «Арсенала» умер болельщик. По предварительным данным, у немолодого мужчины остановилось сердце.