«Плесень внутри»: туляки обвиняют «ФрутоНяню» в отравлении ребенка

Фото из телеграм-канала SHOT.

В Туле десятилетний мальчик попал в больницу с отравлением после того, как выпил грушевый сок, пишет канал SHOT.

Инцидент произошел еще в феврале. Мама ребенка заявила, что ее сын купил сок «ФрутоНяня» в магазине «Пятерочка». После употребления напитка у него начались тошнота и боли в животе. Когда ребенок допил сок и хлопнул по упаковке, из нее вышло серое облако, а на стенках обнаружился тёмный налет, похожий на плесень.

Врачи скорой помощи оказали помощь, но проблемы с желудком и высыпания у мальчика сохранялись ещё неделю. Семья дважды обращалась к педиатру.

Мать ребенка обратилась с претензией к производителю — заводу «Прогресс». Там провели внутреннее расследование и заявили, что их вины нет, а случай — единичный.

«В качестве возможной причины назвали повреждение упаковки. При этом, как утверждает мать, сок не подтекал, упаковка не была вздутой и признаков порчи до вскрытия не было. В магазине, где был куплен сок, ситуацию комментировать отказались», — пишет SHOT.

Сейчас семья готовит иск в суд и добивается проведения независимой экспертизы. Уточняется, что в сети уже были похожие жалобы на грушевый сок этой марки.