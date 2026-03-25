  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле ветклинику оштрафовали за нарушения при хранении препаратов - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В Туле ветклинику оштрафовали за нарушения при хранении препаратов

Проверка выявила целый список недочетов.

В Туле ветклинику оштрафовали за нарушения при хранении препаратов
Фото из архива Myslo.

В Привокзальном районе Тулы прокуратура вместе со специалистами Россельхознадзора проверила работу ветеринарной клиники.

Выяснилось, что в учреждении нарушали правила хранения ветеринарных препаратов. В частности, отсутствовали стеллажные карты с данными о лекарствах, такими как серия, срок годности и количество. Также не велись журналы учета температуры в холодильниках и помещениях, где хранятся препараты. Кроме того, не оказалось сведений о регулярной влажной уборке. 

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, организацию оштрафовали на 10 тысяч за нарушение ветеринарных правил. 

По нашей информации, речь идет об ООО «Тульский центр ветеринарной медицины». 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Автор:
сегодня, в 18:00
Другие статьи по темам
Событие
нарушение хранения ветеринарных препаратов
Прочее
штраф прокурорская проверка
Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.