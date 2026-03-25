В Туле ветклинику оштрафовали за нарушения при хранении препаратов

В Привокзальном районе Тулы прокуратура вместе со специалистами Россельхознадзора проверила работу ветеринарной клиники.

Выяснилось, что в учреждении нарушали правила хранения ветеринарных препаратов. В частности, отсутствовали стеллажные карты с данными о лекарствах, такими как серия, срок годности и количество. Также не велись журналы учета температуры в холодильниках и помещениях, где хранятся препараты. Кроме того, не оказалось сведений о регулярной влажной уборке.

После вмешательства прокуратуры нарушения устранили, а одного из сотрудников привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, организацию оштрафовали на 10 тысяч за нарушение ветеринарных правил.

По нашей информации, речь идет об ООО «Тульский центр ветеринарной медицины».