В Туле директор четырёх фирм обманул клиентов на 15 млн рублей

Организации специализировались на строительстве частных домов в Тульской облатси и Подмосковье.

Фото Артёма Жильцова из архива Myslo

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту совершения генеральным директором четырёх фирм особо крупного мошенничества. Пресс-служба ведомства уточняет, что потерпевшими по делу признаны 11 человек.

С 2018 по 2024 год фактический руководитель ООО «Строй Компас», ООО «Стройпассаж», ООО «Стройком», ООО «СтройКом Пассаж» заключил с 11 клиентами договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Тульской и Московской областях.

Получив от заказчиков деньги, он выполнил свои обязательства лишь частично, похитив деньги клиентов – свыше 15 млн рублей. Злоумышленнику предъявлено обвинение. Для возмещения ущерба арестовано его имущество стоимостью свыше 23 млн рублей. Ведётся следствие.

