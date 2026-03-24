В Туле директор четырёх фирм обманул клиентов на 15 млн рублей

Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области расследуется уголовное дело по факту совершения генеральным директором четырёх фирм особо крупного мошенничества. Пресс-служба ведомства уточняет, что потерпевшими по делу признаны 11 человек.
С 2018 по 2024 год фактический руководитель ООО «Строй Компас», ООО «Стройпассаж», ООО «Стройком», ООО «СтройКом Пассаж» заключил с 11 клиентами договоры на строительство индивидуальных жилых домов в Тульской и Московской областях.
Получив от заказчиков деньги, он выполнил свои обязательства лишь частично, похитив деньги клиентов – свыше 15 млн рублей. Злоумышленнику предъявлено обвинение. Для возмещения ущерба арестовано его имущество стоимостью свыше 23 млн рублей. Ведётся следствие.