Врезка под водой и миллионный ущерб: в Одоеве вынесли приговор мужчинам, укравшим 18 тонн топлива

Их автомобили, телефоны и радиостанции изъяли в доход государства.

В Одоевском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении двоих мужчин, которых обвинили в повреждении нефтепровода и краже топлива.

Напомним, в июне 2025 года обвиняемые решили врезаться к трубе нефтепровода «Рязань-Тула-Орел» и украсть дизельное топливо. Мужчины купили тент, шланг для высокого давления, шаровые краны и машину. Подготовка к «операции» заняла почти месяц — 29 июля обвиняемые, используя автомобиль марки ГАЗ, выкачали 18 тонн и скрылись. Ущерб от их действий составил более 1 миллиона рублей.

Преступная деятельность преступников была раскрыта совместными усилиями сотрудников управления ФСБ России по Тульской области и регионального УМВД.

Учитывая представленные доказательства, суд назначил виновным наказание в виде лишения свободы на четыре и три с половиной года с отбыванием срока в колонии общего режима.

«Два автомобиля, три мобильных телефона и пять радиостанций, использованные при совершении преступления, конфискованы в доход государства», — отметили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.