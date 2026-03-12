900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы

В Новомосковске прокуратура начала проверку после схода снега и наледи с крыши Центра образования № 4 на улице Свердлова.

Инцидент произошёл вечером 10 марта. Снежная масса повредила козырёк над входом в здание, однако никто не пострадал. Около 900 учеников временно перевели на дистанционное обучение. Для детей, которые не могут остаться дома, организовали дежурную группу.

По итогам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а восстановительные работы находятся на контроле прокуратуры.