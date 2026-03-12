  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. 900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы

В результате ЧП никто не пострадал.

900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы

В Новомосковске прокуратура начала проверку после схода снега и наледи с крыши Центра образования № 4 на улице Свердлова.

Инцидент произошёл вечером 10 марта. Снежная масса повредила козырёк над входом в здание, однако никто не пострадал. Около 900 учеников временно перевели на дистанционное обучение. Для детей, которые не могут остаться дома, организовали дежурную группу. 

По итогам проверки директору школы внесено представление об устранении нарушений законодательства в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, а восстановительные работы находятся на контроле прокуратуры. 

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 11:40 +2
Другие статьи по темам
Люди
прокуратура проводит проверку
Место
Новомосковск
Прочее
обрушение снега с крыши школа
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 102 1041 6
Туляки заметили клубы дыма над городом
Дежурная часть
Туляки заметили клубы дыма над городом
сегодня, в 11:05, 60 4086 2
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
сегодня, в 12:42, 56 916 -16
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
Жизнь Тулы и области
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
сегодня, в 10:31, 47 1062 -1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле девушка за рулем Haval сбила 7-летнего мальчика на переходе
В Туле девушка за рулем Haval сбила 7-летнего мальчика на переходе
Туляки заметили клубы дыма над городом
Туляки заметили клубы дыма над городом

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.