  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Туляки заметили клубы дыма над городом - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Туляки заметили клубы дыма над городом

Жители слышали хлопок в районе Косогорского металлургического завода.

Туляки заметили клубы дыма над городом
Фото подписчиков.

В Туле местные жители заметили клубы дыма над городом. В соцсетях пользователи отмечают, что слышали хлопок в районе Косой Горы. 

photo_2026-03-12_11-29-57.jpg

В ГУ МЧС по Тульской области отметили, что сообщений не поступало. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:05 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
дым в небе хлопок
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 12 марта: до 14 градусов тепла и без осадков
сегодня, в 07:00, 102 1041 6
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
Жизнь Тулы и области
Тульских школьников переводят в MAX для защиты от деструктивного контента
сегодня, в 12:42, 56 916 -16
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
Жизнь Тулы и области
КМЗ снизили штраф с 100 до 50 тысяч рублей за загрязнение воздуха и реки Воронки
сегодня, в 10:31, 47 1062 -1
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
Дежурная часть
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
сегодня, в 11:40, 37 619 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
900 учеников перевели на дистант после обрушения снега с крыши новомосковской школы
В Богородицком районе ГАЗель устроила двойное ДТП: пострадала 15-летняя девочка
В Богородицком районе ГАЗель устроила двойное ДТП: пострадала 15-летняя девочка

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.