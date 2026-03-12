Туляки заметили клубы дыма над городом

В Туле местные жители заметили клубы дыма над городом. В соцсетях пользователи отмечают, что слышали хлопок в районе Косой Горы.
В ГУ МЧС по Тульской области отметили, что сообщений не поступало.
Жители слышали хлопок в районе Косогорского металлургического завода.
