Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России

Для этого нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Следственный комитет России набирает студентов юридических вузов, желающих продолжить учёбу в ведомственных академиях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске. Главных критериев всего два:

учёба на юридическом факультете в вузе, имеющем государственную аккредитацию образовательной программы,

желание углубленно изучать юриспруденцию и стать профессионалом в области следствия.

Кандидатам следует связаться с отделом кадров регионального СУ СК России, уточнить наличие вакансий, подать заявление о прохождении конкурса в порядке перевода и пройти отбор.

Преимущества обучения:

Профессиональная подготовка в лучших учебных заведениях системы Следственного комитета.

Возможность трудоустройства в Следственном комитете РФ.

Перспективы карьерного роста и профессионального развития.

Для подачи документов и подробной консультации следует обратиться в отдел кадров СУ СК России по Тульской области (телефон: 30-49-25).