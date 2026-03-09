  1. Моя Слобода
Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России

Для этого нужно подать заявку и пройти конкурсный отбор.

Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России
Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Следственный комитет России набирает студентов юридических вузов, желающих продолжить учёбу в ведомственных академиях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске. Главных критериев всего два:

  • учёба на юридическом факультете в вузе, имеющем государственную аккредитацию образовательной программы,
  • желание углубленно изучать юриспруденцию и стать профессионалом в области следствия.

Кандидатам следует связаться с отделом кадров регионального СУ СК России, уточнить наличие вакансий, подать заявление о прохождении конкурса в порядке перевода и пройти отбор.

Преимущества обучения:

  • Профессиональная подготовка в лучших учебных заведениях системы Следственного комитета.
  • Возможность трудоустройства в Следственном комитете РФ.
  • Перспективы карьерного роста и профессионального развития.

Для подачи документов и подробной консультации следует обратиться в отдел кадров СУ СК России по Тульской области (телефон: 30-49-25).

сегодня, в 13:30 0
Событие
СУ СК России по Тульской области ведомственный вуз обучение образование
Место
Тульская область
