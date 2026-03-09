Молодых туляков приглашают пройти обучение в академиях СК России

Следственный комитет России набирает студентов юридических вузов, желающих продолжить учёбу в ведомственных академиях, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Луганске. Главных критериев всего два:
- учёба на юридическом факультете в вузе, имеющем государственную аккредитацию образовательной программы,
- желание углубленно изучать юриспруденцию и стать профессионалом в области следствия.
Кандидатам следует связаться с отделом кадров регионального СУ СК России, уточнить наличие вакансий, подать заявление о прохождении конкурса в порядке перевода и пройти отбор.
Преимущества обучения:
- Профессиональная подготовка в лучших учебных заведениях системы Следственного комитета.
- Возможность трудоустройства в Следственном комитете РФ.
- Перспективы карьерного роста и профессионального развития.
Для подачи документов и подробной консультации следует обратиться в отдел кадров СУ СК России по Тульской области (телефон: 30-49-25).