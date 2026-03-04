Александр Потапенко: «Переговоры между США и Россией из-за конфликта с Ираном – это убаюкивание»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 марта в пресс-центре областного правительства прошел брифинг с председателем Тульского регионального отделения РВИО Александром Потапенко.





Он отметил важность деятельности Российского военно-исторического общества:

— Наша организация объединяет самые разные слои населения — людей разных профессий, вероисповеданий и взглядов. Но всех нас сплачивают общие убеждения и главная задача — работа в сфере патриотического воспитания.

Российское военно-историческое общество в Туле относительно молодо — в феврале этого года ему исполнилось 10 лет, — но считается одним из крупнейших объединений в России. На данный момент в организации состоит около 1600 человек, а во всех муниципальных образованиях созданы и активно работают местные отделения.





Александр Потапенко рассказал, что самой главной задачей работы общества в 2025 году стала защита исторической правды:

— Опираясь на архивные документы, свидетельства очевидцев и научные знания, мы формируем, особенно у молодого поколения, суверенное мировоззрение и активную гражданскую позицию.

События в мире, конфликт у наших границ требуют от нас всё более активной работы. Мы не имеем права останавливаться, особенно помня уроки 90-х годов, когда предпринимались попытки переписать историю, когда подрывалось величие Победы, а памятники сносились. Сегодня государственная политика четко ставит задачу воспитания молодежи, привития ей патриотизма.





Александр Потапенко считает, что в связи с военными конфликтами между США и Ираном сейчас нужно обратить особенное внимание на патриотическое воспитание молодого поколения в России:

— С 1 января в мире происходят непредсказуемые события. Военные действия разворачиваются не только в Иране, но и в других странах, таких как Эквадор, где также начались конфликты. Это вызывает тревогу и заставляет задумываться о будущем.

Я считаю, что переговоры между США и Россией, касаемо военного конфликта Америки и Азии, – это своего рода убаюкивание, и все решится на поле боя.

Для многих патриотизм и любовь к Родине – это близкие и важные понятия. События сегодня непредсказуемы, и главная опасность, как говорят: «Не извне, а внутри страны». Нам необходимо полное единение, чтобы, независимо от национальности, мы понимали, что являемся единым народом.

Никто не принесет нам счастья и благополучия, это достигается только трудом, мирным небом и вкладом каждого из нас. Мы все должны стремиться к миру, благосостоянию и процветанию нашей Родины, – заявил Александр Потапенко.





Также Александр рассказал, что общественность обратилась к губернатору Дмитрию Миляеву с просьбой создать мемориал памяти юных защитников Тулы. Глава региона инициативу поддержал.

— По мнению представителей организации, открытие нового памятника должно стать отличным примером патриотизма для молодежи, — отметил Александр. — Сейчас мы активно сотрудничаем с министерством культуры и попечительским советом.

Уже выбрано место — возле Тульского областного центра молодежи — и приглашен скульптор.