В Туле полицейские задержали водителя с поддельными правами

Молодой человек рассказал, что купил документ через Интернет. Возбуждено уголовное дело.

На ул. М. Горького в Туле сотрудники Госавтоинспекции остановили  «Ладу» под управлением 21-летнего парня. Полицейские усомнились в подлинности предъявленного им водительского удостоверения.

В пресс-службе тульской полиции уточнили, что документ был направлен экспертизу в экспертно-криминалистический центр областного УМВД России. Согласно заключению специалиста, удостоверение не соответствует по способу изготовления бланкам выпускаемых «Госзнаком».

Молодой человек пояснил полицейским, что приобрел водительское удостоверение через Интернет. Дознавателем ОП «Зареченский» УМВД России по Туле возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Водителю грозит до года лишения свободы. На время следствия с него взята подписка о невыезде.

вчера, в 21:21
Событие
поддельные документы полиция УМВД России по Тульской области уголовное дело
Место
Тула
