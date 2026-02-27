  1. Моя Слобода
Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах

Участниками объединения «Корабелы» ходят в походы, мастерят настоящие суда, покоряют калининградские реки и привозят награды с инженерных соревнований.

Тульские корабелы рассказали губернатору о своих морских победах
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

История объединения началась с увлечения педагога Андрея Макарцова: в 2019 году он вдохновился примером самодельных парусников и вместе с детьми построил первую лодку. Сегодня «Корабелы» — это серьезная образовательная площадка, где школьники осваивают теорию судостроения и отрабатывают навыки управления швертботами на практике.

qhvwhxyktwndbklzfsfzbuhmolf6czvq.jpg

Ребята рассказали о своих самых ярких экспедициях. Например, о шлюпочных походах «Путь к Океану» в Калининграде, где они прошли по местам боевой славы. Не забыли упомянуть и о спортивных триумфах: только за последние два года «Корабелы» взяли призовые места на Ильменской регате, стали лучшими на фестивале «Наследники традиций» в судостроении и отличились в морском многоборье.

d8bqkaqpx4p93u854xi5f6091o9xzcbq.jpg

Летом 2026 года команда планирует не только участвовать в новых конкурсах, но и провести собственный фестиваль. Дмитрий Миляев поддержал энтузиазм юных инженеров и поручил обеспечить их участие в профильной смене лагеря «Звездный», а также интегрировать их опыт в программу международного форума «Инженеры будущего».

o4m3w6sl6fh80pfanpww5qmajkez85iu.jpg

«Важно, чтобы ваши навыки и наработки получили развитие с использованием самых современных технологий», — отметил глава региона, добавив, что регион будет расширять сотрудничество объединения с университетами.

вчера, в 22:00 +1
