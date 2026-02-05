Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю

На днях Общественная палата Тульской области отметила 15-летие со дня основания. Торжественное мероприятие состоялось в Доме Дворянского собрания. Среди почетных гостей на праздничном вечере присуствовали: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, депутаты Тульской городской и областной Дум, видные общественные деятели и, конечно же, члены общественной палаты различных созывов.

В рамках официальной части представителям общественной палаты за многолетний труд вручили награды и благодарности от губернатора и областной Думы.

Особым гостем на мероприятии стал заместитель председателя общественной палаты Российской Федерации, герой РФ Вячеслав Бочаров — командир спецназа. В сентябре 2004 года он принимал участие в освобождении заложников в Беслане. 1 — 3 сентября террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников: учеников, их родителей и сотрудников школы. Вячеслав Бочаров, рискуя жизнью, участвовал в операции по их освобождению.

В знак признательности за подвиг Вячеславу Бочарову вручили книгу «Все, кто оборонял и освобождал Тульскую землю. Невероятные подвиги воина». Почётную миссию выполнил член общественной палаты, автор произведения Игорь Крюков.

Книга вышла новым тиражом в этом году и посвящена 85-летию Тульской оборонительной операции. Она являет собой яркий пример связи поколений прославленных воинов от Великой отечественной войны и до сегодняшних дней.

Вячеслав Бочаров оценил подарок и сказал, что рад тому, что такие книги появляются на его Родине.