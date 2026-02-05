  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю

Автор книги Игорь Крюков лично преподнес ее участнику освободительной операции в Беслане Вячеславу Бочарову.

Заместителю председателя общественной палаты РФ подарили книгу о героях, защищавших Тульскую землю

На днях Общественная палата Тульской области отметила 15-летие со дня основания. Торжественное мероприятие состоялось в Доме Дворянского собрания. Среди почетных гостей на праздничном вечере присуствовали: губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, депутаты Тульской городской и областной Дум, видные общественные деятели и, конечно же, члены общественной палаты различных созывов.

photo_2026-02-05_15-26-48.jpg

В рамках официальной части представителям общественной палаты за многолетний труд вручили награды и благодарности от губернатора и областной Думы.

Особым гостем на мероприятии стал заместитель председателя общественной палаты Российской Федерации, герой РФ Вячеслав Бочаров — командир спецназа. В сентябре 2004 года он принимал участие в освобождении заложников в Беслане. 1 — 3 сентября террористы удерживали в заминированном здании более 1100 заложников: учеников, их родителей и сотрудников школы. Вячеслав Бочаров, рискуя жизнью, участвовал в операции по их освобождению.

В знак признательности за подвиг Вячеславу Бочарову вручили книгу «Все, кто оборонял и освобождал Тульскую землю. Невероятные подвиги воина». Почётную миссию выполнил член общественной палаты, автор произведения Игорь Крюков.

Книга вышла новым тиражом в этом году и посвящена 85-летию Тульской оборонительной операции. Она являет собой яркий пример связи поколений прославленных воинов от Великой отечественной войны и до сегодняшних дней.

Вячеслав Бочаров оценил подарок и сказал, что рад тому, что такие книги появляются на его Родине. 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 16:39 0
Другие статьи по темам
Люди
Игорь Крюков
В Тульской области проверят цены на хлеб
Жизнь Тулы и области
В Тульской области проверят цены на хлеб
сегодня, в 12:27, 99 1626 2
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
Дежурная часть
Тульские медики пожаловались Бастрыкину на мизерные зарплаты 
сегодня, в 14:52, 77 2691 13
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
Дежурная часть
На пр. Ленина водитель решил, что ему можно через двойную сплошную
сегодня, в 15:31, 31 696 3
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
Жизнь Тулы и области
За мешающий уборке снега автомобиль туляки заплатят от 6 до 33,6 тысяч рублей
вчера, в 18:34, 99 2955 2

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности
Туляка признали виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности
В широкий прокат выходит картина «Вальс со смертью»
В широкий прокат выходит картина «Вальс со смертью»

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.