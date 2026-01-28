  1. Моя Слобода
В Туле осудят банду за похищение человека, вымогательства и избиение людей

Они орудовали с лета 2024 года до весны 2025 года.

Фото из архива Myslo.

В Туле суд приступил к рассмотрению материалов уголовного дела в отношении банды преступников. В зависимости от роли каждого уголовные дела возбуждены по ч. 2 ст. 126, ч. 2 ст. 163 и ч. 2 ст. 112 УК РФ.

Летом 2024 года четверо преступников заметили парня с серьгой в ухе и принялись его избивать прямо на улице. Когда парень упал, преступники продолжили наносить удары ногами, причинив средней тяжести вред здоровью.

Позже, в конце лета, двое членов той же группы снова вышли на улицу, увидели компанию парней и набросились на них. Один из пострадавших позже попал в больницу с переломами.

В начале 2025 года трое подозреваемых похитили мужчину, посадив его силой в машину, вывезли за город и били, требуя отдать крупную сумму денег. Потерпевший отдал требуемые деньги, испугавшись дальнейших издевательств.

В феврале 2025 года они потребовали от новой жертвы немедленно передать им 50 тысяч рублей, угрожая применить физическое насилие. Мужчина попытался отказаться, но один из преступников ударил его кулаком по лицу. 

«В отношении обвиняемых Бр., Б., А. и М. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении обвиняемых З. и К. — в виде подписки о невыезде и надлежащим поведении», — отметили в пресс-службе судов и УСД региона.

Дело рассмотрят 2 февраля. 

28 января, в 16:21 +1
