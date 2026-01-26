  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже

Злоумышленника ищут.

Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже

В Туле местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный. Предложил заработать на финансовой бирже. После этого потерпевшая перевела на счет афериста 1 миллион 700 рублей, и тот перестал выходить на связь.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Отметим, что всего за выходные от действий мошенников пострадали еще 15 человек — ущерб составил более 2 миллионов рублей.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф:
сегодня, в 13:33 0
Другие статьи по темам
Прочее
мошенничество Тула уголовное дело полиция
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 26 января: облачно и морозно
сегодня, в 07:00, 119 1294 2
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
Жизнь Тулы и области
Интервью Дмитрия Миляева: что осталось за кадром?
сегодня, в 09:05, 44 1240 -19
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
Жизнь Тулы и области
В Новомосковске пациентов носят между этажами на носилках из-за неработающего лифта
сегодня, в 10:41, 21 930 -1
Дмитрий Миляев предложил платить перевозчикам и чиновникам 86% зарплаты: «Как возят, так и платим»
Жизнь Тулы и области
Дмитрий Миляев предложил платить перевозчикам и чиновникам 86% зарплаты: «Как возят, так и платим»
сегодня, в 14:00, 16 721 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Узловчанин заказывал золотые украшения и менял их на поддельные в ПВЗ
Узловчанин заказывал золотые украшения и менял их на поддельные в ПВЗ
Под Новомосковском Hyundai на встречке протаранил Lada
Под Новомосковском Hyundai на встречке протаранил Lada

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.