Тулячка лишилась крупной суммы, пытаясь заработать на финансовой бирже

В Туле местная жительница стала жертвой мошенничества, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В дежурную часть обратилась 32-летняя женщина. Она рассказала, что в одном из мессенджеров ей написал неизвестный. Предложил заработать на финансовой бирже. После этого потерпевшая перевела на счет афериста 1 миллион 700 рублей, и тот перестал выходить на связь.

В полиции по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Мошенничество». Отметим, что всего за выходные от действий мошенников пострадали еще 15 человек — ущерб составил более 2 миллионов рублей.