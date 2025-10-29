На Советской в Туле ограничат движение транспорта

В Туле будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Советской и Мосина. В связи с этим с 9.00 2 ноября до 23.00 4 ноября ограничат движения всех видов транспорта:
- на участке улично-дорожной сети на пересечении ул. Советской и ул. Мосина;
- по трамвайным путям, пролегающим по ул. Октябрьской и Советской, на участке от Тульского музея оружия до ул. Мосина.
В администрации Тулы отметили, что во время проведения работ трамваи маршрутов № 10, 12 будут следовать по измененной схеме.
- № 10 (пос. Менделеевский — ул. Штыковая): ул. Металлургов — ул. Плеханова — ул. Марата — ул. Епифанская — ул. Пролетарская — Чулковский мост — ул. Советская — ул. Коминтерна — Павшинский путепровод — ул. Воздухофлотская — ул. Тихмянова — Одоевское шоссе.
- № 12 (пос. Менделеевский — ул. Штыковая): пр-т Ленина — ул. Станиславского — ул. Н. Руднева — ул. Агеева — ул. Тимирязева — ул. Михеева — ул. Кауля — ул. Оборонная — ул. Советская — ул. Пролетарская — Демидовский путепровод — ул. Октябрьская — ул. Максима Горького.