На Советской в Туле ограничат движение транспорта

Фото Алексея Пирязева.

В Туле будут ремонтировать трамвайные пути на пересечении улиц Советской и Мосина. В связи с этим с 9.00 2 ноября до 23.00 4 ноября ограничат движения всех видов транспорта:

на участке улично-дорожной сети на пересечении ул. Советской и ул. Мосина;

по трамвайным путям, пролегающим по ул. Октябрьской и Советской, на участке от Тульского музея оружия до ул. Мосина.

В администрации Тулы отметили, что во время проведения работ трамваи маршрутов № 10, 12 будут следовать по измененной схеме.