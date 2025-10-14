  1. Моя Слобода
В Узловой мужчину арестовали на 5 суток за неуважение к обществу 

Приставал к людям и размахивал руками.

В Узловой местный житель Николай Р. признан виновным в нарушении общественного порядка, сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента по Тульской области.

Судом установлено, что 12 октября обвиняемый находился у дома № 21 по улице Беклемищева. Без какой-либо причины он приставал к прохожим и оскорблял их, размахивал руками, бессвязно кричал и матерился, выражая своими действиями явное неуважение к обществу.

Постановлением суда мужчине, который признал вину и раскаялся, назначено наказание в виде ареста сроком на 5 суток. 


 

сегодня, в 14:17 0
Прочее
арестдебоширпостановление судаУзловая
