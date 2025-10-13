  1. Моя Слобода
Изменились правила выезда несовершеннолетних за пределы РФ

Отменены выезд и въезд в РФ по свидетельству о рождении в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию.

С 20 января 2026 года вносятся изменения в части касающейся выезда граждан РФ, не достигших 14-летнего возраста, за пределы страны, сообщает УМВД по Тульской области.

Отменяется выезд и въезд в РФ по свидетельству о рождении в такие страны, как Абхазия, Белоруссия, Южная Осетия, Казахстан, Киргизия.

Выезд и въезд будет осуществляться только по заграничному паспорту. Также предусматривается, что выехавшие из Российской Федерации до дня вступления в силу изменений (20.01.2026), вправе въехать в РФ по свидетельству о рождении.

Детям старше 14 лет и совершеннолетним гражданам РФ можно по-прежнему въезжать по внутрироссийскому паспорту.

сегодня, в 10:50 +1
