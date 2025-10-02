Любитель пьяной езды из Узловой лишился автомобиля

В Донском 49-летний житель Узловой признан виновным в управлении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 12 июля пьяный обвиняемый, ранее привлекавшийся к ответственности за нетрезвую езду, ехал за рулем своей «Лады Калины». Манера вождения мужчины привлекла внимание сотрудников ГАИ, которые остановили автомобиль.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде одного года принудительных работ с удержанием 10% из заработный платы в доход государства, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Автомобиль марки «Лада Калина», принадлежащий осужденному, конфискован в собственность государства.

