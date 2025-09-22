  1. Моя Слобода
В Богородицке женщина пыталась прекратить драку и убила человека

В Богородицке женщина пыталась прекратить драку и убила человека

Ударила сожителя ножом в грудную клетку.

В Богородицке 33-летняя Нина О. признана виновной в убийстве, сообщает пресс-служба Управления судебного Департамента по Тульской области.

Судом установлено, что вечером 19 мая обвиняемая распивала алкоголь в компании сожителя и общего знакомого. В какой-то момент сожитель Нины поругался с собутыльником: между мужчинами завязалась драка. Женщина пыталась их разнять, но ничего не вышло. Более того, сожитель переключил внимание на Нину и трижды ударил её по голове.

В ответ на это женщина ударила его ножом в грудную клетку. От полученного ранения потерпевший скончался на месте. 

Приговором суда обвиняемой назначено наказание в виде 9 лет 6 месяцев лишения свободы. 

сегодня, в 17:22 0
Прочее
убийство Богородицк дежурная часть происшествия приговор суда
 

