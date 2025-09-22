45 км по Упе с разворотом: как в Туле прошел гребной марафон «Большой Шлем»

Фото Алексея Пирязева.

В минувшую субботу в Туле в четвертый раз состоялся гребной марафон «Большой шлем». В этот раз на воду вышло 85 экипажей из Москвы, Подмосковья, Рязани, Курска, Смоленска и, конечно же, Тулы. Было и несколько представителей Белоруссии.

Стартовая поляна расположилась на Пролетарской набережной, куда спортсмены из других городов начали заезжать еще с вечера пятницы. Они организовали небольшой палаточный лагерь в районе парковки, чтобы утром уже начать готовить свои плавательные средства к старту.

Андрей Полянин приехал на соревнования из Гжели (Московская область). В рабочие дни он юрист — патентный поверенный РФ по товарным знакам, а в выходные — спортсмен:

— Лето прошло активно — походы, сплавы, гребные марафоны… Конечно, хочется оказаться на пьедестале, но если нет, все равно такие мероприятия — это эмоции и удовольствие. Моя история гребли началась около 20 лет назад. На очень красивой реке Нерской в Подмосковье как-то встретил проплывавших мимо ребят. Спросил у них, куда они гребут. Они шли от платформы Куравское до деревни Чумадурово. И я решил, что хочу так же!

Ребята из клуба «САПкэмп71» тоже решили не пропускать спортивное мероприятие.

— В эти выходные во многих регионах проходили соревнования. Поэтому часть спортсменов здесь, а остальные представляют наш город за его пределами, — рассказал Дмитрий Галкин. — Главное событие сезона: тульский тренер по каноэ и байдаркам Павел Веремеенко вышел на чемпионат мира в категории sup! После этого все наши достижения меркнут. Конечно, мы тоже проводили свои соревнования, было мощно! Но закрывать сезон еще рано. У нас вообще не существует понятия «закрытие сезона», просто есть сезон солнечный, неопреновый и кафельный. Вот неопреновый еще даже не начался, а значит, пока еще лето.

Педагог-организатор Карина Багиева о подобных мероприятиях знает практически все: она много лет была в числе оргкомитета и «Большого шлема», и «Скитульца». А теперь решила попробовать свои силы как спортсмен:

— Не могу себя отнести к спортсменам — скорее, любитель. Не против в выходные провести время на воде! В этот раз решила испытать себя и пройти спортивную дистанцию. Для меня это ново, а значит, интересно!

12 экипажей боролись за лидерство на дистанции в 45 км, а остальные 73 — на 22 км. Старт начинался перед перекатами на Пролетарской набережной: спортсмены плыли в сторону моста на ул. Доктора Гумилевской, потом разворачивались. В зависимости от протяженности маршрута участники делали один или два разворота.

Из 85 вышедших на старт экипажей до финиша добрались 82.

Две спортсменки на сапах снялись с дистанции на точке разворота — на 11 км, и один экипаж сапа (м+ж) привезли на финиш сотрудники ГИМС.

В обоих случаях ребята не рассчитали силы и сошли с маршрута.

Лучший результат на дистанции в 22 км на байдарке показал представитель Белоруссии 66-летний Сергей Яшин — 2 часа 04 минуты. Сергей — заслуженный мастер спорта по гребле. В «Большом шлеме» участвует четвертый раз.

На втором месте в этой же категории оказался спортсмен из Московской области — 76-летний Владимир Корчагин. Он проплыл дистанцию за 2 часа 16 минут.

Третье место досталось 25-летнейму Николаю Петрову из Тулы. Его время — 2 часа 39 минут.

На дистанции в 45 км на каяке или байдарке места распределились следующим образом:

1-е место — Сергей Камышников (Москва), 04:30:37;

2-е место — Александр Есенин (Рязань), 04:37:34;

3-е место — Андрей Полянин (Гжель), 05:50:26.

На берегу для участников и болельщиков была приготовлена басма и плов.

Организатор соревнований Михаил Трусков выражает благодарность сотрудникам ГИМС и городской службы спасения за максимальную заботу и помощь на воде: они патрулировали дистанции и контролировали безопасность участников.