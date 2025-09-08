  1. Моя Слобода
В Тульской области суд обязал охранную фирму вернуть двум школам более 3 млн рублей
В Тульской области суд обязал охранную фирму вернуть двум школам более 3 млн рублей

Компанию уличили в заключении фиктивных контрактов.

Прокуратура Тульской области провела проверку по обращению коммерческой организации о нарушении законодательства ООО ЧОО «Хранитель-Спас» при подаче заявок для участия в открытых конкурсах на право заключения контрактов по оказанию охранных услуг в двух образовательных организациях. 

Ведомство установило, что охранная фирма предоставила заведомо подложные договоры и документы об их исполнении, подтверждающие опыт работы в охранной сфере. Благодаря этому фирма стала победителем конкурса и получила деньги от школ.

Прокуратура Тульской области обратилась в Арбитражный суд Тульской области с двумя исками с требованием признать итоги конкурсов незаконными, аннулировать заключённые охранной фирмой контракты и заставить её вернуть образовательным учреждениям ранее полученные средства — всего свыше 3,4 миллиона рублей.

«В ходе рассмотрения арбитражных дел прокуратура доказала подложность приложенных к заявкам спорных документов. Требования прокурора удовлетворены судом в полном объеме», — рассказали в пресс-службе ведомства. 

Решения суда в законную силу не вступили.

